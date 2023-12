Un nou factor declanşator al bolii Parkinson dă peste cap teoriile actuale Un nou factor declansator al bolii Parkinson da peste cap teoriile actualeUn studiu revolutionar arata ca boala Parkinson ar putea debuta mult mai devreme decat se credea pana acum, relateaza News.ro. Cercetatorii sustin ca intelegerea acestui stadiu incipient ar putea duce la terapii care sa opreasca boala in fasa. Degenerarea neuronilor dopaminergici este acceptata pe scara larga ca fiind primul eveniment care duce la aparitia bolii Parkinson. Dar un nou studiu sugereaza ca o disfunctie a sinapselor neuronale – micul spatiu prin care un neuron poate trimite un impuls catre un alt neuron… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele ieftine au ajutat la protejarea impotriva efectelor bolii Parkinson in experimentele de eprubeta, atunci cand boala a fost cauzata de un pesticid numit paraquat, au descoperit cercetatorii americani.Aceștia spera ca tratamentul ar putea fi folosit pentru a ajuta persoanele aflate in stadiile…

- Cercetatorii de la Centrul Medical Mount Sinai din New York au descoperit ca Viagra, un medicament destinat tratarii disfuncției erectile, blocheaza o enzima prezenta in creierul afectat de maladia Alzheimer. Autorii acestei descoperiri au facut studii pe un lot format din peste 27.000 de pesoane, cu…

- Poate ajuta la incetinirea simptomelor bolii Parkinson timp de mai mulți ani, sugereaza un studiu al unor cercetatori din China, potrivit BBC News: cei care au practicat aceasta arta marțiala de doua ori pe saptamana au avut mai puține complicații.

- Este o veste extrem de trista pentru lumea teatrului și a filmului din Romania! A murit actrița Natașa Raab. Aceasta suferea de boala Parkinson, iar noi iți vom spune ce este aceasta afecțiune, dar și care sunt simptomele pe care le are. Celebra actrița din țara noastra s-a stins din viața la varsta…

- Potențialul terapeutic pe care il detin celulele stem recoltate la naștere a fost subiectul a numeroase discutii si cercetari. Un studiu recent vine cu noi date privind potentialele beneficii ale celulelor stem. Acesta indica un efect uimitor pe care celulele stem fetale il pot avea asupra inimii mamei.…

- O specie invaziva de furnici alogene s-a stabilit in Italia si s-ar putea raspandi rapid prin Europa pana in Marea Britanie, odata cu incalzirea globala, avertizeaza un studiu recent. Cercetatorii au identificat 88 de cuiburi de furnici rosii de foc in apropiere de Siracuza, in Sicilia.

- Metastaza este procesul prin care celulele tumorale se extind, afectand alte tesuturi sau organe, si este cauza pentru aproximativ 90% dintre toate decesele cauzate de cancer. Acum, un studiu care investigheaza modalitati de a opri adaptarea metabolica in celulele maligne a descoperit o noua tinta potentiala…