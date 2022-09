Un nou director general la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit miercuri, 31 august, l-a numit pe Daniel Nicolaescu in funcția de director general, pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand cu luna septembrie 2022. Numirea are loc in condițiile in care mandatul de director general exercitat de George Mierlița a expirat la 31 august 2022. Daniel Nicolaescu, 53 de ani, a absolvit Facultatea de Silvicultura și Exploatari Forestiere din cadrul Universitații Transilvania din Brașov. In perioada 1994-1998 a activat in cadrul Direcției Silvice Valcea ca inginer responsabil de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

