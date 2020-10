Un nou cutremur în zona Vrancei. Ce magnitudine a avut seismul Dupa ce sambata dupa amiaza un seism a lovit Romania, in zona Vrancei, duminica noaptea un alt cutremur s-a produs in aceasta zona seismica. Astfel, potrivit ultimelor informații transmise de seismologii INFP, cutremurul s-a produs duminica noaptea, la ora 00:29:20 (ora locala a Romaniei), la o adancime de 79 de kilometri și a avut magnitudinea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 17.00, in judetul Buzau. Citeste si: Cutremur de suprafata in Romania Seismul s-a produs la adancimea de 114 kilometri si a avut magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter. Cutremurul…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi ca situatia in agricultura "este tragica", iar pentru PNL "tot ceea ce este produs in Romania nu este bun". "Noua ne este clar un lucru - pentru PNL tot ceea ce este produs in Romania nu este bun. Situatia in agricultura este tragica. De luni…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23.50, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Halmeu – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au sesizat, in zona de responsabilitate, un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, care a traversat frontiera din Ucraina…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in Romania, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismologii transmit ca acesta s-a produs la ora 1:22, in zona seismica Vrancea, Buzau. Seismul a avut loc la o adancime…

- Ziarul Unirea Primul test rapid pentru depistarea COVID-19, produs in Romania. Metoda de funcționare, similiara cu a unui test de sarcina Primul test rapid pentru depistarea COVID-19, produs in Romania. Metoda de funcționare, similiara cu a unui test de sarcina A fost creat primul test rapid din Romania…

- In ziua de 21 August 2020 la ora 13:00:26 ora locala a Romaniei s a produs in Bulgaria un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 13km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46km E de Plovdiv, 177km SE de Sofia, 188km V de Burgas, 210km S de Ruse, 231km NV de Corlu, 249km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs duminica, la ora locala 12:46, in judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Agerpres.Seismul a avut loc la o adancime de 90 de kilometri si s-a produs la 80 km est de Brasov, 95 km sud…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 0.04 și a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter, relateaza Mediafax.Citește…