Un nou 'caz Elodia': O femeie și-ar fi ucis soțul ajutată de fiul lor minor. Cadavrul bărbatului, de negăsit Intr-o speța similara mediatizatului caz ”Elodia”, in care nici pana in prezent nu a fost gasit corpul victimei, o mama și fiul ei minor au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați ca l-au ucis pe soț, respectiv tata, in urma cu trei ani. Barbatul fusese dat disparut de verișoara sa in 2020, dar soția acestuia ii motivase lipsa afirmand ca plecase la munca in Italia. La ceva timp de la dispariția soțului sau, femeia chiar a cerut și a obținut in instanța divorțul de acesta. In realitate, spun procurorii, femeia și baiatul sau, care nu a implinit inca 18 ani, l-ar fi ucis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

