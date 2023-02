Un nou ATAC SADIC al unui câine asupra unei femei, în Bucureşti! Victima n-a avut nicio şansă Un nou caz de atac criminal al unui caine asupra unui om, in Bucuresti. O femeie de 53 de ani a murit, luni, dupa ce ar fi fost sfașiata de un caine. Victima ar fi mers sa-i dea de mancare animalului. Aceasta a fost gasita inconștienta, cu mai multe leziuni pe corp. Femeia, gasita moarta, […] The post Un nou ATAC SADIC al unui caine asupra unei femei, in Bucuresti! Victima n-a avut nicio sansa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

