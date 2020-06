Stiri pe aceeasi tema

- Casa memoriala „George Pop de Basesti”, monument de importanta nationala urmeaza a fi reintrodusa in circuitul cultural si turistic, a precizat, vineri, pe pagina de Facebook, directorul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, Viorel Rusu. Potrivit acestuia, in perioada urmatoare vor fi…

- Un desen in creion cu portretul unei femei, ce figura in colectia Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau cu autor necunoscut, a fost atribuita, la 61 de ani de la realizarea ei, pictorului Ioan Sima, un inscris de pe spatele ei aratand ca e vorba chiar de mama artistului, schita fiind realizata…

- Muzeul Memorial "Cezar Petrescu" Busteni, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, isi va relua activitatea cu publicul vizitator incepand cu data de 3 iunie 2020, ca urmare a implementarii masurilor de protectie anti SARS-CoV-2 si cu respectarea prevederilor legale in vigoare: -…

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploiești, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, iși va relua activitatea cu publicul vizitator incepand cu data de 3 iunie 2020, ca urmare a implementarii masurilor de protecție anti SARS-CoV-2 și cu respectarea prevederilor legale in vigoare:·…

- V. Stoica Muzeul „Casa Domneasca” Brebu, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, iși reia de astazi activitatea cu publicul vizitator, cu respectarea unor reguli stricte, de care fiecare persoana trebuie sa țina cont in momentul in care dorește sa intre in muzeu. Astfel, accesul…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau demareaza un proiect numit ,,Digi History” care consta intr-o serie de expoziții online, prezentate pe site-ul muzeului: www.muzeuzalau.ro și pe pagina noastra de Facebook https://www.facebook.com/muzeuzalau.ro/ . Acest proiect are in vedere valorificarea digitala…

- Ne bucuram ca ,,Poveștile patrimoniului” au fost pe placul vostru ????. Incurajați și de acest lucru continuam cu un nou proiect: ,,Digi History” – un program de expoziții online 3D, de prezentare a patrimoniului muzeului. Mai multe despre acest proiect puteți afla de la managerul Muzeului Județean…

- In aceasta perioada dificila, in care distantarea sociala a devenit un laitmotiv al vietii cotidiene si majoritatea activitatilor se desfasoara in conditii speciale, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova propune publicului o alta abordare a interactiunii dintre vizitatori si muzeu, prin prezentarea…