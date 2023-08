Un motociclist a hrănit de aproape un urs pe Transfăgărășan Un motociclist a vrut sa hraneasca de aproape un urs pe Transfagarașan, dar acesta a sarit peste el. A avut noroc, insa, pentru ca doar a fost atins de animal, scapand nevatamat. Nu este prima data cand turiștii se apropie prea mult de urși ca sa-i hraneasca, deși acest lucru se pedepsește cu amenda, potrivit G4Media.ro . Jandarmii au transmis in mai multe randuri ca se interzice cu desavarșire hranirea animalului sau apropierea de acesta pentru fotografii sau din alte motive. ”Țineți cont de faptul ca ursul va va ocoli, daca și dumneavoastra veți face la fel; faceti-va semnalata prezența vorbind,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni, 7 august, pe DN 7C, Transfagarașan. O mașina a intrat intr-un parapet, la km 78. In mașina se aflau patru persoane. Cu rani s-a ales doar o femeie, in zona feței, care, dupa ce a fost monitorizata, a fost transportata și la spital. Citește și Motociclist atacat de…

- Un motociclist, care a vrut sa hraneasca din mana un urs pe Transfagarașan s-a apropiat prea mult de animalul salbatic, care a sarit spre el. Din fericire, turistul a fost doar ușor atins de urs și a scapat la limita de un atac, noteaza Turnul Sfatului. Imaginile au aparut duminica pe rețelele de socializare,…

- Un motociclist care a vrut sa hraneasca din mana un urs pe Transfagarașan s-a apropiat prea mult de animal, care a sarit spre el. Turistul din Bosnia Herțegovina s-a retras la timp și a scapat la limita de un atac, relateaza Turnul Sfatului.

- In zilele urmatoare se efectueaza lucrari de reparații pe mai multe sectoare de pe DN7C – Transfagarașan, tronsonul Balea Cascada – Balea Lac. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența și sa respecte semnalizarea temporara din zona.

- Medicul Radu Țincu atrage atenția asupra a ceea ce numește ”șocuri termice”, atunci cand corpul nostru este trecut in mod repetat de la temperaturi de 20-25 de grade Celsius din spațiile inchise, climatizate, la 50 de grade Celsius, in exterior. Specialistul spune ca in aceste situații organismal…

- Din verificarile efectuate de polițiștii Biroului Rutier Curtea de Argeș, s-a stabilit ca un barbat de 52 de ani, din comuna Domnești, care se deplasa pe DN 7C, pe raza comunei Arefu, din direcția Curtea de Argeș spre Baraj Vidraru a intrat in coliziune cu o motocicleta din fața sa, condusa de un barbat…

- Jandarmii din Mehedinti au intervenit sambata, pentru indepartarea unei vipere cu corn care se afla in parcarea din apropierea unei pensiuni.Jandarmeria Mehedinti a anuntat ca jandarmii au fost solicitati sa intervina, prin apel la 122, pentru indepartarea unei vipere cu corn care se afla in apropierea…

- Jandarmii argeseni au intervenit, luni, pentru recuperarea a trei adolescenti care s-au intalnit cu un urs, intr-o zona impadurita din comuna Maracineni, si s-au refugiat in podul unei case parasite. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Arges, dupa ce au fost surprinsi de urs si au reusit…