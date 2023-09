Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat o minune la Spitalul Sfanta Maria din Iași! Gabriel, baiețelul de 3 ani aruncat de mama lui pe geam, in Botoșani, a iesit din coma. Micutul si-a revenit, apoi a intrebat de tata. A cerut si „papa” Baietelul a fost detubat chiar de ziua lui de nastere, in urma cu cateva zile, iar […] The…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2023 au totalizat 67,1 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 778,32 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna iunie, erau inregistrati…