Ministrul spaniol al sanatatii, Carmen Monton, a demisionat marti, dupa ce presa a dezvaluit nereguli in modul in care a obtinut un titlu de master, informeaza Reuter. Ea este a doua membra a guvernului condus de premierul Pedro Sanchez care demisioneaza in mai putin de patru luni.



Site-ul de stiri eldiario.es a publicat luni informatia ca Monton a primit note fara a participa la cursuri si fara a intra in contact cu profesorii, pentru a obtine titlul de master la universitatea Regele Juan Carlos din Madrid. Marti, televiziunea La Sexta a afirmat ca a gasit lucrarea de licenta a politicienei…