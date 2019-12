Un mesaj misterios al producătorilor Game of thrones îi pune pe jar pe fani Dupa difuzarea sezonului 8 din „Game of thrones", aproape doua milioane de persoane s-au declarat nemulțumite de felul in care a fost conceput sfarșitul indragitului serial și au semnat o petiție prin care cereau refacerea ultimelor episoade. Un mesaj misterios semnat de producatorii serialului pare sa le dea caștig de cauza celor care spera in refacerea ultimului sezon.

In ciuda faptului ca ultimul sezon al serialului „Game of thrones" a insemnat un record de nominalizari Emmy (nu mai puțin de 32), foarte mulți fani s-au declarat dezamagiți de felul in care a fost realizat sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

