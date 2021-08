Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala propune ca orice tip de imunitate pe care o deține un demnitar de stat sa fie exclusa, astfel fiind asigurata egalitatea tuturor in fața legii. Or, imunitatea nu este justificata in cazul comiterii infracțiunilor și contravențiilor in exercițiul atribuțiilor funcționale. Propunerea…

- Arheologii au descoperit un schelet remarcabil de bine conservat in timpul excavarii unui mormant din Pompei, acesta conținand și prima confirmare a a folosirii limbii grecești alaturi de latina in orașul roman, anunța Euronews .

- Potrivit premierului Florin Cîtu, propunerea va fi trimisa în cursrul zilei la Palatul Cotroceni, dupa ce Biroul Politic National al PNL l-a validat pe Vîlceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. …

- Potrivit premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni.Biroul Politic National al PNL l a validat pe deputatul Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor.Conform premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni."Votul…

- Italia va introduce din 6 august un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul „permis verde” va fi necesar și pentru accesul la piscine, sali de sport sau cinematografe.…

- Italia introduce un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a decis joi seara guvernul condus de Mario Draghi, transmite AFP. Incepand din 6 august Dupa aprobarea acestei masuri, premierul a motivat astfel decizia: ”Permisul de sanatate…

- Italia a sprijinit propunerea franco-germana de organizare a unui summit al Uniunii Europene cu Rusia, a declarat vineri premierul Mario Draghi la Bruxelles, apreciind ca este importanta mentinerea unui dialog cu un actor politic si economic important, transmite Reuters. Propunerea franco-germana a…

- ​Partidele de dreapta din Italia îsi consolideaza planurile de cooperare în vederea alegerilor din 2023, a declarat luni fostul prim-ministru si seful partidului conservator Forza Italia, Silvio Berlusconi, transmite dpa citata de Agerpres.Silvio Berlusconi a spus ca Matteo Salvini,…