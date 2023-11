Stiri pe aceeasi tema

- Noul tratament pentru pierderea din greutate al companiei americane Eli Lilly, aprobat recent de autoritatea britanica de reglementare in domeniul sanitar, are potentialul de a aduce beneficii pentru mii de britanici obezi si ar putea ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa economiseasca miliarde…

- Obezitatea are leac. Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament de succes pentru tratarea acestei maladii globale. Ingredientul activ al medicamentului, tirzepatida, a fost aprobat pentru tratamentul diabetului de tip 2 sub numele de Mounjaro din mai…

- Directorul generalv Pascal Soriot a recunoscut, intr-un apel media, ca AstraZeneca a fost ”cu cativa ani in urma” fata de medicamentul de succes Wegovy al Novo Nordisk si cel al Eli Lilly, care a fost aprobat miercuri de autoritatile de reglementare din SUA si Marea Britanie. ”Dar lucram la urmatorul…

- Un pilot de avion in varsta de 44 de ani, care se afla in cockpit, a incercat sa opreasca motoarele avionului in zbor. Suspectul a fost arestat de catre Politia din Portland si a fost inculpat pentru 83 de capete de acuzare – inclusiv tenatativa de omor si punerea in pericol a unui avion, potrivit biroului…

- Organizația Hamas susține ca a eliberat ostatici, insa oficialii din Israel spun ca este doar o simpla inscenare. „O femeie israeliana colonista și cei doi copii ai sai au fost eliberați dupa ce au fost reținuți in timpul unor confruntari intre mișcare și armata israeliana”, a declarat aripa armata…

- Agenția guvernamentala National Weather Service din Statele Unite a anunțat prognoza meteo pentru aceasta iarna. Specialiștii spun ca ne vom confrunta cu unul dintre cele mai aspre fenomene din istorie, anunțand vortex polar cu nameți de zapada, care va ajunge inclusiv in Romania. Iata la ce sa ne așteptam…

- Agentia britanica de lupta impotriva criminalitatii – NCA – a deschis o ancheta cu privire la moartea in Regatul Unit a 88 de persoane care au cumparat de pe site-uri canadiene o substanta – azotit de sodiu – care sa le ajute sa se sinucida si a identificat 232 de cumparatori ai acestor produse in decurs…