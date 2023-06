Compania a declarat vineri ca reducerea riscului relativ de recidiva a cancerului a fost de 25,2% si ca rezultatele au fost in general consistente, indiferent de starea de menopauza sau de progresia cancerului pacientului. Rezultatele au fost prezentate la reuniunea anuala a Societatii Americane de Oncologie Clinica din Chicago. Actiunile producatorului de medicamente elvetian au crescut, chiar daca eficacitatea citirii a fost sub cea a unui medicament al companiei Lilly, dar un profil mai favorabil al efectelor secundare ar putea schimba balanta in favoarea Kisqali. Medicamentul a fost utilizat…