Un medic îi critică pe NEVACCINAȚI: EU NU înțeleg tupeul acestora! Un medic din Timisoara critica aspru atitudinea persoanelor nevaccinate care ajung la spital in stari grave. Mai exact, acesta reclama tupeul pacientilor cu coronavirus , nevaccinati si care nu cred in boala, care ajung la spital cu afectare pulmonara de 80-90%, dupa ce s-au tratat acasa saptamani in sir. El povestește ca pacientii sau apartinatorii acestora incep sa le spuna medicilor cum sa-i trateze. In plus, se plang ca asteapta cu zilele in UPU pentru a li se gasi un loc pentru internare. Un medic ii critica pe NEVACCINAȚI : EU NU ințeleg tupeul acestora! ”Ori cat de receptiv as fi, nu am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Timisoara reclama, vineri, tupeul pacientilor cu coronavirus, nevaccinati si care nu cred in boala, care ajung la spital cu afectare pulmonara de 80-90%, dupa ce s-au tratat acasa saptamani in sir. Pacientii sau apartinatorii acestora incep sa le spuna medicilor cum sa-i trateze. In…

- Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Un medic din Timisoara s-a plans…

- Un medic din Timisoara reclama, vineri, tupeul pacientilor cu coronavirus, nevaccinati si care nu cred in boala, care ajung la spital cu afectare pulmonara de 80-90%, dupa ce s-au tratat acasa saptamani in sir. Pacientii sau apartinatorii acestora incep sa le spuna medicilor cum sa-i trateze. In plus,…

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara a rabufnit, intr-o postare pe Facebook, la adresa pacientilor cu coronavirus, nevaccinati si care nu cred in boala, care ajung la spital cu afectare pulmonara de 80-90%, dupa ce s-au tratat acasa saptamani in sir, informeaza News.ro…

- „Oricat de receptiv aș fi, nu am cum sa ințeleg tupeul unora! Ajung in UPU bolnavi, aduși de aparținatori sau de ambulanța, dupa 2-3 saptamani de stat acasa cu o saturație de 40%, pentru ca s-au tratat cu tot ce au gasit pe Facebook, ca doar e plin de experți pe acolo… Nevaccinați, ca nici in așa ceva…

- Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, le pune in vedere celor care nu se imunizeaza ca nimeni nu le va ține locul acasa, cat timp se vor lupta cu boala, la Terapie Intensiva.Acesta relateaza cazul unei tinere in stare grava, care a implorat sa mearga acasa doar sa-și stranga…

- Secțiile ATI din țara sunt pline, iar medicii trag semnale de alarma și indeamna populația sa se vaccineze. Un cadru medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara a relatat cazul dramatic al unei tinere mame, internata la ATI. Aflata de mai multe zile la Terapie Intensiva, tanara mama…

- Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, le pune in vedere celor care nu se imunizeaza ca nimeni nu le va ține locul acasa, cat timp se vor lupta cu boala, la Terapie Intensiva.Acesta relateaza cazul unei tinere in stare grava, care a implorat sa mearga acasa doar sa-și stranga…