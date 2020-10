Stiri pe aceeasi tema

- Un medic ginecolog din Giurgiu a fost prins in flagrant in timp ce lua mita 500 de lei de la ruda unui pacient de la care mai primise deja alti 600 de lei. Medicul a fost retinut pentru 24 de ore. ”Luni, 26 octombrie 2020, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, anchetatorii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Ploiesti au prins o a cincea persoana banuita ca face parte dintr-o retea specializata in comiterea infractiunii de falsificare de bancnote, dupa ce, la inceputul lunii…

- Un tanar de 19 ani s-a razbunat pe un barbat care l-a atenționat sa respecte masura de distanțare fizica, in contextul pandemic. El a tras mai multe focuri de arma catre barbat, deranjat de reproș. In 5 septembrie, un barbat a sesizat Poliția din Constanța, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- Un șofer angajat intr-o instituție publica din orașul Panciu, județul Vrancea, a fost prins in flagrant in timp ce lua mita de la o persoana careia ii promisese ca ii va aranja angajarea ca șofer intr-o instituție de stat, relateaza Mediafax.Polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție…

- Doi șoferi de autocar au incercat sa ofere mita unui polițist de frontiera din Giurgiu cu 1.000 de euro pentru a nu anunța faptul ca in autovehicul au fost descoperiți doi sirieni fara documente. Unul dintre șoferi a fost prins in flagrant dupa ce omul legii a informat Serviciul Județean Anticorupție…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in judetul Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii…