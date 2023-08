Un maramureșan a coordonat din penitenciar traficul de droguri, folosindu-se de un telefon mobil introdus ilegal în arest Un barbat e acuzat de DIICOT Maramureș ca a coordonat din penitenciar traficul de droguri a drogurilor folosindu-se de un telefon mobil introdus ilegal in arest, potrivit Agerpres. „Inculpatul este arestat preventiv intr-o alta cauza penala, in care s-a dispus trimiterea sa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni cu substante psihoactive, trafic […] The post Un maramureșan a coordonat din penitenciar traficul de droguri, folosindu-se de un telefon mobil introdus ilegal in arest appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

