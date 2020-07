Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca rechizitoriul intocmit de DNA este legal si a dispus inceperea judecatii pe fond in cazul medicului Mircea Beuran, acuzat ca a primit o mita de 10.000 de euro. "Respinge, ca neintemeiate, cererile si exceptiile formulate de inculpatul Beuran Mircea.…

- Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele:Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica…

- Fostul "paraditor de destine" Mircea Negulescu, zis si "Portocala", a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in dosarul 4564/105/2017 (care se judeca la Tribunalul Prahova) deschis impotriva fostului deputat Vlad Cosma. Negulescu este acuzat…

- Procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus marti trimiterea in judecata a fostului procuror DNA Mircea Negulescu sub aspectul savarsirii infractiunilor de cercetare abuziva, influentarea declaratiilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv recursul Inspectiei Judiciare impotriva hotararii Sectiei pentru procurori a CSM prin care s-a stabilit ca Laura Codruta Kovesi nu a comis o abatere disciplinara cand a divulgat interceptari dintr-un dosar penal.MINUTA: "3428/1/2019…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis vineri, la solicitarea Alba24, ca procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie continua cercetarile intr-un…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Initial, pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a revocat aceasta masura, insa DNA a facut contestatie si a…

- Coste și-a recunoscut faptele in fața procurorilor DNA și a facut un acord cu anchetatorii. Decizia nu este definitiva și vine cu puțin timp inainte ca aceeași instanța sa decida ridicarea controlului judiciar in cazul fostului ministru. „Admite acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul…