Jurnalistul turc de opozitie Can Dundar, care traieste in exil la Berlin, a cerut miercuri guvernului german sa ia masuri pentru gasirea celor care au comandat recenta agresiune impotriva unui coleg de breasla stabilit tot in Germania, acuzand Ankara ca este in spatele atacului, relateaza AFP. "Solicitam guvernului german sa faca tot ce este necesar (...) pentru a-i gasi nu numai pe agresori, ci si pe instigatori", a spus reputatul jurnalist refugiat in Germania din 2016, in cadrul unei conferinte de presa de la Berlin organizate de Reporters sans frontieres (RSF). "Stim cu totii ca acest initiator…