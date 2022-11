Stiri pe aceeasi tema

- Un italian care si-a prelungit singur durata de valabilitate a cartii de identitate si a vrut sa iasa din Romania prin Vama Petea este cercetat penal, a informat, duminica, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera, potrivit Agerpres, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 27 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si de asemenea nu s-a permis iesirea a 21 de cetateni romani din diferite motive legale. Fii la curent…

- Trei cetateni din Tunisia care au solicitat azil in Romania au fost prinsi de catre politistii de frontiera din Satu Mare in timp ce voiau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Slovacia, informeaza, miercuri, un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un tanar din Republica Moldova este cercetat de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce a incercat sa intre in Romania cu pasaportul unui concetatean, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un barbat de 39 de ani din Maramures, care efectua un transport de canapele, a fost descoperit ca avea in TIR mai multe colete cu tigari, a anuntat in noaptea de joi spre vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit…

- La granita dintre Romania si Ungaria, migratia ilegala este tinuta sub control ca urmare a cooperarii stranse dintre autoritatile celor doua tari, a declarat Marin Bondar, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, luni, la o conferinta de presa sustinuta la punctul de…

- Cei mai mulți migranți care au incercat sa iasa ilegal din Romania prin vestul țarii, au fost depistați in județul Arad. La nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea au fost depistate peste 9.600 de persoane in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, dintre care…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori ai IPJ Satu Mare au depistat 40 de cetateni din Bangladesh si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in final in Italia, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…