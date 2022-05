Stiri pe aceeasi tema

- Un detectiv privat israelian aflat in prezent in custodia SUA a folosit hackeri indieni pentru a efectua operatiuni de supraveghere pentru ruși ultra-bogati, a declarat un reporter intr-un dosar judiciar, conform Reuters. Jurnalistul independent Scott Stedman a declarat in fata unui tribunal din New…

- Vadim Șișmarin a avut de curand ultima intervenție in fața tribunalului din Kiev unde a fost judecat pentru crime de razboi. Soldatul rus in varsta de 21 de ani și-a recunoscut deja vinovația. Acum așteapta decizia instanței care ar urma sa vina luni, dupa cum relateaza Reuters. „Ma caiesc sincer. Eram…

- Preturile de consum au crescut cu 2,5% de la o luna la luna, usor sub asteptarile unei cresteri de 2,6% dintr-un sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, care proiectasera si o crestere anuala de 9,1%. Cresterea cu 9% a indicelui preturilor de consum este cea mai mare de cand au inceput inregistrarile…

- Joi, șeful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut ca un loc sa fie ”rezervat” pentru Ucraina in UE, chiar daca negocierile de aderare ar urma sa dureze timp indelungat. „Auzim foarte des ca Ucraina apartine familiei europene si ca la ora actuala este important sa fie rezervat acest loc” pentru…

- Frank James, in varsta de 62 de ani, a fost adus la un tribunal federal din Brooklyn, joi, la puțin mai puțin de 24 de ore dupa ce a fost arestat in East Village din Manhattan. Judecatorii au decis sa-l rețina fara posibilitatea eliberarii pe cauțiune.

- Polițiștii din New York au identificat un suspect in cazul atentatului de la stația de metrou din Brooklyn. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, cu adrese in Wisconsin și in Philadelphia. Polițiștii au gasit la metrou cheia unei masini inchiriate de suspect din Philadelphia cu o zi inainte de atentat.…

- Mai multe persoane au fost impuscate marti intr o statie a metroului din New York, unde au fost gasite dispozitive explozive, relateaza media locale, citand surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters.Incidentul s a produs in cursul diminetii in statia de metrou de pe Strada 36 din cartierul…

- Rusia nu poate castiga razboiul sau din Ucraina, a afirmat marti secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a cerut negocieri de pace imediate, relateaza DPA si Reuters. ''Ucraina nu poate fi cucerita oras cu oras, strada cu strada, casa cu casa. Exista destule oferte pe masa pentru a inceta ostilitatile…