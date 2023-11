Un inventator din Bârlad lucrează intens la mașina cu…aer VIDEO Adrian Roșca este barladeanul care a uimit mapamondul cu invențiile sale medaliate cu aur la saloanele de inventica. Acesta, de șapte ani, lucreaza intens la o invenție, denumita RosMar H, și in curand, proiectul lui va prinde viața. Inventatorul lucreaza acum atat la centrul de cercetare Rosmar H din Barlad, cat și la hala de montaj de la Focșani, pentru a finaliza peste cateva luni prototipul mașinii viitorului. Inventatorul barladean Adrian Roșca a declarat ca in mai puțin de un an, mașina Rosmar H va fi prezentata publicului. Cei de la Guiness Book și mass-media internaționala sunt interesați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATE… Ce poate fi mai interesant și mai frumos pentru romani de Ziua Naționala a Romaniei, decat sa vada unul de-al lor care revoluționeaza lumea? Adrian Roșca este barladeanul care a uimit mapamondul cu invențiile sale medaliate cu aur la saloanele de inventica. Acesta, de șapte ani, lucreaza intens…

- Jurnalistul Dragoș Patraru spune ca romanii vor vota din nou un președinte care nu va face mare lucru pentru Romania și asta pentru ca aceștia nu ințeleg ca de fapt puterea adevarata e la popor și nu la un șef de stat.Patraru crede ca in 2024 cursa pentru prezidențiale va fi caștigata de un candidat…

- Daca maine ar fi alegerile prezidențiale, romanii ar acorda cele mai multe voturi secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, și lui Marcel Ciolacu – candidat PSD-PNL, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP. Pe locurile urmatoare in preferințele alegatorilor se afla George Simion, Elena Lasconi…

- Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne prevede introducerea a doua noi situații in care un autoturism poate fi radiat din circulație. Astfel, daca vor intra in vigoare aceste prevederi, mașina va putea fi radiata din circulație automat. Proiectul…

- Daca te gandești sa iți achiziționezi o mașina și iei in considerare opțiunea leasingului, este esențial sa ințelegi in profunzime aceasta metoda de achiziție. Leasingul auto este o alegere populara, dar totodata complexa, care are propriile avantaje și aspecte de luat in considerare pentru a lua decizia…

- Automecanica Mediaș lanseaza primul autobuz electric produs in Romania, la cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Prototipul este expus la Busworld Europe, cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor, se arata…

- Actuala coaliție de guvernare trambițeaza o mulțime de masuri de austeritate, dar o instituție nou creata in guvernarea Ciuca sfideaza austeritatea. Prin Hotararea cabinetului Ciuca nr. 153/2023 din 24 februarie 2023 s-a inființat Agentiei Romane pentru Investitii si Comert Exterior (ARICE) avand ca…

- Piața industriei auto este extrem de vasta, iar pentru a face o alegere buna atunci cand cumperi o mașina second hand, este important sa te adresezi unui dealer auto autorizat. Iata de ce este mai bine sa cumperi auto rulata de la un dealer auto! 1. Ai o varietate mai mare de modele auto second hand…