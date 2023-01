Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul, care ramane arhivat pe site-ul web al Tesla, a fost lansat in octombrie 2016 si promovat pe Twitter de directorul general Elon Musk ca dovada ca ”Tesla se conduce singura”. Dar automobilul Model X nu se conducea singur cu tehnologia implementata de Tesla, a declarat Ashok Elluswamy, directorul…

- Am intrat in sezonul rece, iar șoferii trebuie sa fie foarte atenți la motorul mașinii și la baterii. Chiar daca temperaturile oscileaza, mașina trebuie pornita cu mare atenție. Cei mai mulți șoferi fac o greșeala care le distruge motorul. Experții auto fac apel la șoferi sa fie prudenți in lunile de …

- In urma cu puțin timp o persoana a fost lovita de o mașina in localitatea Jelna. Din primele informații rezulta faptul ca pietonul este in stare grava. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea…

- Twitter a fost o buna perioada de timp definit de concizia mesajelor si limitarea la 140 de caractere, amintind de perioada cand SMS-urile erau la moda. Cu 5 ani in urma a trecut la 280 de caractere, iar acum la 4000 se pare . Iar Twitter Blue are pret nou pe iPhone. Aceasta strategie face parte din…

- Majoritatea dintre noi suntem șoferi și ținem foarte mult la mașina din dotare. Exista și o vorba in popor care spune ce nu e bine sa imprumuți niciodata. Cu toate astea, mai ales daca e cineva apropiat, te indupleci cu greu, dar ii imprumuți mașina. Dar, asta implica și riscuri, legale cel puțin. Conform…

- Individul a vrut sa iși omoare fratele și tatal dupa o cearta cu aceștia, pe fondul consumului de alcool. Barbatul s-a urcat beat la volan și a pornit pe strazile din Ramnicu Valcea, cautandu-i pe cei 2. Intr-un final i-a gasit și nu a mai ținut cont de celelalte mașini și a patruns pe contrasens ca…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla analizeaza posibilitatea de a exporta in SUA automobilele produse la o uzina din Shanghai (China), pe fondul extinderii avantajului de pret oferit de uzina chineza dar si al incetinirii cererii pentru automobilele Tesla in China, au declarat pentru…

- Astazi, 25 octombrie a.c., pompierii dambovițeni s-au deplasat cu mai multe autospeciale și echipaje medicale pe raza localitații Uliești unde a fost sesizat un accident auto. Incidentul a avut loc Post-ul O mașina s-a rasturnat la Uliești. O persoana a fost ranita apare prima data in Gazeta Dambovitei…