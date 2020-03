Stiri pe aceeasi tema

- ​​Manolo Gabbiadini a fost printre primii jucatori testati pozitiv cu noul coronavirus, iar atacantul celor de la Sampdoria a povestit prin ce a trecut în aceasta perioada.Atacantul, în vârsta de 28 de ani, spune ca la început a crezut ca este vorba de o gluma, iar acum se…

- Lumea fotbalului este din ce in ce mai afectata de virusul Covid-19. Dupa ce Daniele Rugani de la Juventus Torino si alti 5 jucatori de la Sampdoria au fost diagnosticati cu coronavirus, clubul Fiorentina a anuntat ca trei jucatori ai gruparii viola, atacantii Patrick Cutrone si

- In contextul pandemiei de coronavirus, Serie B a decis sa cumpere 20 de aparate de ventilatue pe care sa le doneze unor spitale din Italia potrivit news.ro.“Ne afla intr-o situatie de urgenta si astfel de aparate ajuta mult spitalele pentru a infrunta situatia”, a declarat presedintele Serie…

- Sampdoria este cea mai afectata echipa din Europa de coronavirus. Dupa ce Manolo Gabbiadini (28 de ani) a fost depistat ieri pozitiv, astazi clubul a anunțat ca alți 3 fotbaliști sunt bolnavi. Omar Colley, fundaș gambian in varsta de 27 de ani, Albin Ekdal, mijlocaș suedez in varsta de 30 de ani, Morten…

- Manolo Gabbiadini, atacantul echipei Sampdoria, a fost diagnosticat cu coronavirus. El este al doilea jucator din Serie A testat pozitiv, dupa Daniele Rugani.„Sampdoria anunta ca jucatorul Manolo Gabbiadini a fost testat pozitiv cu COVID-19. Are o febra usoara, dar se simte bine. Clubul demareaza…

- Barbatul, in varsta de 72 de ani, a aterizat pe aeroportul Otopeni si a urcat intr-un microbuz, circuland pe ruta Bucuresti – Urziceni – Buzau – Braila – Galati. Autoritatile ii cauta pe toti cei cu care galateanul a intrat in contact in timpul calatoriei, dupa ce rezultatele analizelor au confirmat…

- Antena 3 a prezentat, in exclusivitate, primul interviu acordat presei de romanul infectat cu coronavirus. Barbatul susține ca se simte bine și ca nu a avut nicio treaba cu italianul care a adus virusul in Romania.

- Cel mai negru cosmar s-a adeverit. Un pasager suspect de coronavirus a ajuns pe Otopeni in aceasta dupa-amiaza. A venit cu o aeronava din Tel Aviv. Din timpul zborului, autoritatile au fost alertate. Imediat, a fost instituita procedura de urgenta. Atat pe aeroport, cat si la spitalul de boli infectioase,…