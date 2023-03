Dragisa Gudelj a suferit, sambata, un stop cardiac, intr-un meci al echipei sale, Cordoba, din Liga a treia spaniola. Resuscitat de paramedici, el s-a ridicat de pe targa si a cerut sa reintre in joc. Jucatorul Cordobei, Dragisa Gudelj (25 de ani) s-a prabusit pe teren in minutul 11 al meciului din a treia liga spaniola, dintre Cordoba si Racing Club Ferrol, fiind victima a unui stop cardiac. Sub privirile ingrozite ale celorlalti jucatori, medicii au intervenit imediat pentru a-l resuscita pe fotbalist, apoi l-au pus pe targa pentru a fi transportat la ambulanta. Dragisa Gudelj collapsed on the…