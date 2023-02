Un fost prefect de Gorj cere repararea apartamentelor unde au fost aduse aduse modificări structurii de rezistență Un fost prefect de Gorj, Corneliu Raducan Morega, solicita reparații la toate locuințele unde au fost executate lucrari de modificare și a fost afectata structura de rezistența. Vizate sunt in special apartamentele, unde au fost efectuate lucrari fara autorizație. Raducan Morega, de profesie inginer constructor și arhitect, recomanda realizarea de expertize și remedierea problemelor. „In ultima perioada am primit tot felul de semnale de la diferite persoane ingrijorate de executarea de diferite lucrari in apartamente fara autorizație de construire și fara consultarea unor specialiști. Obținerea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

