Un flux de lucru automatizat – prietenul cel mai bun al companiei tale Transformarea digitala nu este un subiect nou, dar este unul important. International Data Corporation prezice ca investițiile in transformarea digitala vor ajunge la 6,8 trilioane de dolari la nivel global pana in 2023, pe masura ce intreprinderile și guvernele se vor adapta la modelele de lucru la distanța și hibride. Avand in vedere ca aceste noi modele de lucru devin elemente permanente, iar piețele cer productivitate și eficiența sporite, fluxurile de lucru digitale sunt o parte esențiala pentru a ramane o companie agila și competitiva. Cum te ajuta un flux de lucru automatizat? Un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul de lucru digital, o necesitate in 2023 Digitalizarea afacerilor este unul dintre cele mai importante trend-uri in business din ultimele 2 decade. Astazi, acest proces reprezinta mai degraba o necesitate, decat o modalitate de a genera un avantaj competitiv. Un flux operațional…

- Evoluția rapida și provocarile constante determina in ziua de astazi un ritm alert de funcționare al oricarei afacere. Daca acum 50 de ani focus-ul principal era strict legat de clienți și de satisfacerea nevoilor și dorințelor acestora, astazi companiile au multiple arii de care trebuie sa se preocupe,…

- Industria IT se afla intr-o continua dezvoltare și companiile sunt motivate sa se adapteze nevoilor tot mai complexe ale societații, iar automatizarea cu ajutorul soluțiilor software și a roboților imbunatațește vizibil activitatea și ușureaza munca angajaților. Astfel, angajatii se pot concentra preponderent…

- Marcel Ciolacu spune ca vrea supraimpozitarea companiilor cu venituri uriașe. In schimb, munca ar trebui sa fie taxata mai puțin, ca in țarile mai dezvoltate. Totuși, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, il contrazice pe Marcel Ciolacu și spune ca Romania nu are posibilitatea bugetara de…

- Guvernul Republicii Moldova a desemnat Agenția de Guvernare Electronica drept entitatea responsabila pentru spațiul digital comun cu Romania, ceea ce va permite sa poata fi pus in aplicare prin co-crearea, testarea si implementarea in comun a solutiilor digitale in sectorul public.

- Vineri, 13 ianuarie 2023, incepand cu ora 11.00, Judeteana „I. H. Radulescu” Dambovița gazduiește un eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale, organizat impreuna cu Centrul Județean de Cultura Dambovița, Arhiepiscopia Targoviștei și Academia Oamenilor de Știința din Romania. Cu aceasta ocazie, prof.univ.dr.…

- FOTO| Primaria Ciugud, premiata pentru transformarea digitala a administrației publice locale. Primar: „Sa punem accent pe oameni, nu doar sa implementam softuri” FOTO| Primaria Ciugud, premiata pentru transformarea digitala a administrației publice locale. Primar: „Sa punem accent pe oameni, nu doar…

- Primaria Ciugud a primit premiul Digital Transformation for Smart Village, pentru transformarea digitala a administrației publice Primaria Ciugud a primit recent Premiul Digital Transformation for Smart Village, care reprezinta o recunoaștere naționala a eforturilor Primariei, din ultimii ani, pentru…