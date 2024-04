”Procesul de transformare digitala a companiei Antibiotice Iasi trece la un nou nivel, prin colaborarea cu IBM Romania si cuprinde proiecte etapizate pana in anul 2030. Antibiotice Iasi a incheiat un nou contract cu IBM Romania Consulting, singura companie de Tehnologie cu o divizie integrata de Consulting la scara larga, pentru implementarea SAP S/4HANA, una dintre cele mai avansate solutii software integrate de gestiune a afacerii (ERP), in scopul inglobarii noilor tehnologii pe platforma industriala de la Iasi”, anunta ATB. Contractul are in vedere sustinerea obiectivelor companiei, asumate…