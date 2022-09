Un festival ca o vacanţă Nu stiu daca intai am auzit sloganul „Summer Well, un festival ca o vacanta", sau daca l-am descoperit dupa ce mi-am organizat plecarile pentru a-l include aproape in fiecare vara in programul meu. Insa cum sunt oameni din toata tara pe care-i intalnesc mai mereu la genul acesta de concerte, sunt convins ca suntem multi cei carora ni se potriveste ca o manusa. In ultimii ani, imi planific concediul la mare inainte sau dupa al doilea weekend din august. De ce? Pentru ca atunci, cu ritmicitate de invidiat, are loc Summer Well, un festival ajuns anul acesta la cea de-a unsprezecea editie. Si cum… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

