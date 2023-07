Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care se afla in aceste zile la mare au constatat faptul ca apa Marii Negre este extrem de rece și doar cei mai curajoși au reușit sa faca baie. In Marea Neagra a avut loc fenomenul Upwelling, un fenomen destul de rar, in care vantul bate atat de puternic incat schimba direcția curenților din…

- Valorile extreme de aproximativ 38 de grade Celsius masurate in ultimele zile la suprafața oceanului vin sa confirme avertismentele anterioare repetate privind incalzirea apelor din statul aflat in sud-estul SUA, spun specialiștii. Temperatura de suprafața a oceanului in zona Florida Keys a urcat pina…

- Pompierii romani se confrunta cu o misiune extrema in Grecia. Un incendiu de proporții a izbucnit la doar cațiva kilometri de Atena, iar echipajele de salvatori se straduiesc sa protejeze casele care sunt acum amenințate de flacari. Peste 30 de pompieri romani participa, luni, la stingerea unui incendiu…

- Este cod galben de instabilitate atmosferica și ploi moderate cantitativ pana astazi la ora 12:00 pentru sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, dar și pentru vestul Carpaților Meridionali. Așadar, in aceste zone se vor manifesta averse cu descarcari electrice, iar cantitațile de apa vor fi de 20...25…

- Vineri, 2 iunie, vremea va fi calda, dar in general instabila. "Cu precadere dupa-amiaza și seara, la munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei și in nordul Munteniei vor fi perioade cu innorari accentuate, descarcari electrice, averse torențiale…

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…

- Pentru acest sfarșit de saptamana și debutul celei urmatoare se prevede vreme capricioasa. Izolat pe teritoriul țarii, predominant in orele de zi, vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, innorari temporar accentuate, averse slabe și descarcari electrice. Vantul va sufla din est, slab…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat, informeaza ca in weekend, vom avea parte de vreme calda. Astfel, temperatura aerului resimțita ziua se va menține in jurul valorii de +26 grade. Cerul va fi parțial senin, insa pe arii restranse s-ar putea sa cada și cațiva stropi de ploaie. Vantul va bate slab și…