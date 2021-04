Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere, informeaza Reuters. De obicei, voluntarii ajuta la traversarea broastelor in siguranta, 97.000 dintre acestea fiind salvate cu ajutorul acestora in ultimii ani, dintre care 2.000 anul trecut pe drumul din Tallin mentionat. Pandemia de coronavirus a facut insa recursul la voluntari imposibil in acest an, astfel ca inchiderea drumurilor a ramas singura cale de salvare a amfibienilor. "Broastele erau aici inainte…