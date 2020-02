Bucurestiul ocupa abia locul al 5-lea in regiune la densitatea de mall-uri, dar in 2020 nu exista nici un proiect nou

Dupa ce in ultimii trei ani dezvoltatorii imobiliari au fost activi in special in sectoarele de spatii de birouri si logistice, 2020 va fi un nou an de referinta pentru… [citeste mai departe]