- Sambata, 25 mai, incepand cu ora 11.00, Ateneul Național din Iași va așteapta la cea de-a V-a ediție a campaniei Partia de Cultura, eveniment ce va avea loc la partia de schi din Copou și este organizat in colaborare cu instituții publice și parteneri privați din Iași. Continuam tradiția Partiei de…

- FOTO: Eveniment plin de emoție la Avrameni! Festivalul de pricesne „Patimile și Invierea Domnului” a ajuns la ediția a VI-a In a treia duminica dupa Paști, la Biserica Sfantul Dumitru din parohia Avrameni, in cadrul Cercului Pastoral ”Sf.Mc. Efrem cel Nou”, protopopiatul Saveni, s-a desfașurat Festivalul…

- O parte reprezentantiva dintre muzeele din Romania nu participa la ediția jubiliara a Nopții Muzeelor, ca forma de protest fața de „disproporțiile salariale majore, incorecte și nejustificate” aparute intre muzeografi, cercetatori, restauratori și ale posturi de profil din Ministerul Educației. Pe lista…

- Ediția a XII-a a procesiunii “Calea Luminii” a avut loc in Protopopiatul Moinești, marcand prima zi de Paști printr-o solemnitate deosebita și participare masiva a credincioșilor. Evenimentul a debutat cu Slujba Vecerniei sau “A doua Inviere”, oficiata de catre parintele protoiereu Costel Mareș la Catedrala…

- Sub conducerea subcomisarului Patric Daniel Ghebaru, Penitenciarul Mioveni marcheaza progrese semnificative in proiectele de reabilitare și parteneriatele strategice. Penitenciarul Mioveni sub comanda tanarului subcomisar de poliție penitenciara, Patric Daniel Ghebaru, continua sa se afirme ca un lider…

- Eveniment 150 de locuri disponibile pentru ediția 2024 a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei martie 26, 2024 09:57 Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei va continua și in acest an, 150 de stagiari avand șansa de a activa in instituțiile administrației publice…

- Eveniment aparte in cadrul primei ediții a proiectului „Invațamantul buzoian intre tradiție și modernitate„, proiect derulat in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzau și Asociația profesorilor „Chem-Bio-Phyz”. Vineri, 15 martie, in prezența a sute de oameni din educația buzoiana, a avut loc cea…

- S-a incheiat și ediția din acest an a Festivalului-concurs „Bucovina – traditie, cultura, spiritualitate”, organizat sambata, 24 februarie 2024, de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin inspectorul școlar pentru disciplina religie, prof. Daniela Ceredeev, și Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu…