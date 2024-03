Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul neurochirurg Leon Danaila s-a aflat la Arad unde a fost elogiat atat de Biserica Ortodoxa, cat și de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, in cadrul evenimentului „Un om, un destin, o viața”

- Celebrul jurnalist de turism Charlie Ottley a vizitat standul municipiului Vatra Dornei de la Targul de Turism al Romaniei. In prima zi a targului, Charlie Ottley a ținut sa viziteze standul de prezentare a municipiului stațiune, acesta fiind unul dintre jurnaliștii care a promovat in mod constant Romania…

- Madalina Ghenea și celebrul designer Philipp Plein au furnizat surpriza inceputului de an! Dupa opt ani de la desparțire, cei doi au aparut, din nou, impreuna in ipostaze provocatoare. Fanii au speculat imediat o posibila impacare a celor doi, noteaza click.ro. Madalina Ghenea (36 de ani) a aparut,…

- Catalin Crișan traverseaza cea mai grea perioada a vieții sale. Celebrul artist a ajuns direct pe masa de operație, dupa ce durerile au devenit insuportabile. Cat de dificila a fost intervenția la care a fost supus și de ce nu a avut curaj niciun alt medic sa faca acest pas. Catalin Crișan, operat de…

- Emilian Radinoiu, cunoscut pentru rolul sau memorabil ca Mitica in serialul Vacanța Mare, ramane unul dintre cei mai iubiți actori romani. Dupa ani de popularitate in randul telespectatorilor, Emilian a ales o viața departe de reflectoare și și-a gasit fericirea in discreția totala, noteaza click.ro.…

- Ionuț Dolanescu (51 de ani) nu iși mai incape in piele de fericire! Inca din vara anului trecut indragitul artist abia aștepta sa se mute in casa din Caimatei, acolo unde a copilarit și locul in care celebrul Ion Dolanescu dadea petreceri memorabile de Sf.Ion și nu numai, noteaza click.ro. S-a intamplat…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, au raspuns astazi invitației de a participa la Consiliul Național al Federației Sanitas, prilej cu care au discutat despre revendicarile personalului din sistemul de sanatate. In urma acestei discuții, s-a decis crearea unei echipe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat dupa adoptarea memorandumurilor in Guvern pentru deblocarea posturilor din sanatate, ca unitatile sanitare care au solicitat scoaterea acestor posturi la concurs trebuie sa demareze imediat aceste proceduri și nu trebuie sa astepte sase luni. ”Au fost…