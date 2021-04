Deputatul AUR Calin-Constantin Balabașciuc a scris intr-un document oficial ca are cabinetul parlamentar in orașul Calarași, din județul Constanța, conform realitatea.net. alesul, licențiat in istorie, nu a reușit, la depunerea juramantului in Parlament, sa iși citeasca de pe o foaie, numele sau. Intr-un document oficial, citat de realitatea.net, parlamentarul Balabașciuc a scris ca adresa cabinetului […] The post Un deputat AUR nu știe in ce județ are cabinetul parlamentar. La depunerea juramantului, nu și-a putut pronunța corect numele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…