Un cunoscut fotbalist  al echipei Paris Saint-Germain, cercetat pentru viol

- Alexandru Pițurca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. Alexandru Piturca s-a prezentat, astazi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori. Ela fost pus sub urmarire penala in dosarul in…

- Un barbat din judetul Arges, cercetat intr-un dosar de tentativa de omor si aflat in arest la domiciliu a fost gasit spanzurat duminica. Barbatul de 51 de ani se afla sub mandat de arestare la domiciliu, fiind cercetat intr-un dosar penal pentru tentativa de omor. ”In ziua de 15 ianuarie a.c., politistii…

- Un septuagenar din Franța a fost pus sub acuzare in Nanterre pentru o crima insoțita de un viol in Paris, in 1991, și o tentativa de viol in Seine-et-Marne in 1999. De asemenea, el este suspectat ca și-a drogat soția timp de un deceniu pentru a fi violata de peste 40 de barbați intre 2010 și 2020, scrie…

- China a desfașurat 71 de avioane de lupta, dintre care 60 de vanatoare, in cadrul unor manevre militare in weekend in jurul Taiwanului, a anunțat luni Ministerul Apararii de la Taipei, citat de Le Figaro. Beijingul a declarat duminica ca a desfașurat exerciții militare in apropierea Taiwanului, pe care…

- Vasile Delicoti, primarul de la Poarta Alba, este cercetat pentru ultraj, fiind suspectat ca ar fi lovit o polițista. Acesta a facut scandal, dupa ce fiul sau de 16 ani a condus o masina, desi nu detine permis. Polițiștii constanțeni au oprit sambata un autoturism dupa ce au observat ca la volan se…

- Canalul de televiziune rusesc NTV a anuntat ca 200 de tancuri T-90M au fost trimise catre luptatorii separatisti din regiunea Lugansk, al caror blindaj, sustine Moscova, rezista la rachete antitanc, inclusiv la rachetele americane Javelin, relateaza „Le Figaro”. Imaginile difuzate de canalul de televiziune…