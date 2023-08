Un copil de 3 ani din Brăila, ucis de o șoferiță drogată Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat cu mașina pe o strada din Braila de o șoferița in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Matei se juca in fața casei cand a fost lovit in plin de mașina. Medicii care au ajuns la fața locului nu au putut sa-l salveze pe micuțul care s-a stins sub ochii familiei sale. Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Caramidari din municipiul Braila a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca o femeie in varsta de 38 de ani, din Braila, in timp ce conducea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz tulburator in Braila! O șoferița s-a urcat la volanul mașinii sunt influența drogurilor și a accidentat mortal un baiețel. Femeia care l-a omorat pe Matei are 38 de ani și avea viteza foarte mare in momentul impactului. Martorii au facut dezvaluiri ingrozitoare.

- Un copil, de trei ani, din Braila, a murit, sambata seara, dupa ce a fost accidentat de o soferita drogata, scrie News.ro. Sambata, in jurul orei 19.50, politistii Biroului Rutier au fost sesizati prin apel 112 ca pe strada Caramidari din municipiul Braila a avut loc un accident rutier. O femeie, de…

- Un copil de 3 ani din Braila si-a pierdut viata, sambata seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de o femeie care se afla sub influenta unei substante psihoactive, scrie News.ro

- Un copil de 3 ani din Braila si-a perdut viata, sambata seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de o femeie care se afla sub influenta unei substante psihoactive. Potrivit IPJ Braila,, sambata, in jurul orei 19:50, politistii Biroului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire…

- Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Caramidari din municipiul Braila a avut loc un accident rutier, potrivit Mediafax.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca o femeie in varsta de 38 de ani, din Braila, in timp ce conducea un autoturism…

- Ulrima ora: Un copil de 3 ani a fost accidentat mortal de o femeie care conducea drogataUn copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri, inforemaza Medaifax.Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel…

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost ranit in urma unui accident produs in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frasinet din municipiul Buzau. Potrivit Poliției, minorul s-ar fi angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, in momentul in care a fost accidentat de un autoturism condus de o tanara…

- Un copil de doar doi ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina la volanul careia se afla o tanara de 27 de ani, din Targoviște. Micuțul a fost lovit de mașina pe Bulevardul Eroilor, din Targoviște.