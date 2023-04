Stiri pe aceeasi tema

- Un copac a cazut pe carosabil si a rupt firele de curent electric, vineri, in Petrosani, judetul Hunedoara. In urma incidentului, drumul spre masivul Parang este blocat in totalitate. Pompierii intervin pentru indepartarea copacului, potrivit news.ro.Potrivit ISU Hunedoara, un copac a cazut pe firele…

- Arborele a agatat de asemenea si firele de curent, dar din primele informatii incidentul nu a cauzat intreruperea furnizarii energiei electrice in zona Parang. Pompierii au intervenit pentru segmentare și degajarea copacului de pe partea carosabila.

- Un copac a cazut astazi in Petrosani, langa un hotel din zona, blocand complet drumul spre masivul Parang. Detasamentul de pompieri din municipiul hunedorean a intervenit de urgenta. Arborele a agatat de asemenea si firele de curent, dar din primele informatii incidentul nu a cauzat intreruperea furnizarii…

- Drumul national 1 este complet blocat, marti, in zona statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, dupa ce un copac a cazut pe carosabil. Pompierii intervin pentru taierea arborelui.Potrivit ISU Prahova, DN 1 este blocat pe ambele sensuri, marti, in zona kilometrului 119+350 de metri, in zona statiunii…

- Zapada care a cazut in ultimele ore in vestul și sud-vestul țarii a provocat mai multe incidente. Pe DN 6, supranumita ”șoseaua morții” din cauza numeroaselor accidente, la kilometrul 425+850 de metri, in zona localitații Armeniș, un copac a cazut pe suprafața carosabila, blocand sensul de mers Caransebeș…

- Ninsoarea continua care cade de joi și la Campina și in localitațile limitrofe a dat destule batai de cap echipelor de intervenție din teren. Cele mai mari probleme au fost in alimentarea cu energie electrica a numeroase sate din comunele din jurul Campinei și nu numai.