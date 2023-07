Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Marian Corcodel, un fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare.

- Colonelul Marian Corcodel, fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, caracterizat de procurori ca avand mentalitate de „vataf”, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare,…

- Colonelul Marian Corcodel, fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, caracterizat de procurori ca avand mentalitate de „vataf”, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare,…

- Colonelul Marian Corcodel, fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, caracterizat de procurori ca avand mentalitate de “vataf”, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare,…

- Milionarul Cristian Țanțareanu și soția sa sunt audiați la DNA, potrivit unor surse. Aceștia ar avea calitatea de martori in dosarul in care primarul din Corbeanca este acuzat de luare de mita. Potrivit surselor Realitatea PLUS , Cristian Țanțareanu se afla acum in fata procurorilor la sediul DNA si…

- Fostul președinte al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, a pierdut definitiv procesul de la instanța suprema in care a contestat decizia conducerii Penitenciarului Rahova de a-l sancționa fara motiv, pe cand se afla in pușcarie, cu luarea „dreptului la munca”. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Medicul iesean Dan Tesloianu, acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace prelevate de la persoane a fost plasat in arest la domiciliu. Decizia fost luata vineri de Curtea de Apel Bucuresti și este definitiva, scrie News.ro. Hotararea judecatorilor a fost confirmata de avocatul Marius Todeanca, care il…

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, considera ca este imoral din partea deputatul PAS, Mihail Popșoi sa zica la TV ca merge cu troleibuzul, ca a economisit și ca a vandut mașina, intr-o criza fara precedent prin care au trecut moldovenii, in contextul in care și-a cumparat o mașina…