Un colecționar roman a cumparat la lictație, cu 95.000 euro, limuzina Paykan Hillman Hunter, primita de Nicolae Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului in 1974. Conform Automarket.ro , inființata in 1967 Iran Khodro („khodro” inseamna automobil in persana) a incercat, fara succes, sa construiasca, inițial, sub licența, mașini Fiat, apoi și-a indreptat atenția catre Hillman Hunter, un model britanic. In 1967, Paykan Hillman Hunter intra pe linia de asamblare din Iran, fiind primul automobil produs in aceasta țara. Un simbol național denumit popular „Caleașca Iraniana”. Șapte ani mai tarziu, ultimul…