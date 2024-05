Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc, marti, in zona santierului centurii de sud a Timisoarei, unde un muncitor care traversa drumul, la intrarea in localitatea Mosnita Noua, a fost lovit de o autoutilitara, el fiind in stare grava. Barbatul a fost lovit in cap cu oglinda autoutilitarei.

- ”Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu va informeaza cu privire la faptul ca autoritatile bulgare efectueaza lucrari de asfaltare pe Podul dintre Ruse si Giurgiu, pe partea de pod pe care o au in administrare. Traficul se desfasoara alternativ, pe o singura banda, fiind dirijat”,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, intr o autoutilitara, ascunsi intr un loc special amenajat, sase cetateni straini care intentionau sa intre ilegal in Romania.In data 27.04.2024, politistii de frontiera din Punctului de Trecere…

- Un barbat a murit, iar fiul sau a fost grav ranit dupa ce masina lor s-a ciocnit cu o autoutilitara. Accidentul a avut loc joi, in jurul pranzului, pe Centura Bucuresti, pe sensul Bragadiru – Chitila. S-a solicitat interventia elicopterului SMURD, pentru News.ro. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Accident rutier in municipiul Ramnicu Valcea Astazi, 16 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 7, km 174, strada Calea București din municipiul Ramnicu Valcea, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Un sofer, de 54 de ani, care conducea marti dinspre Timisoara spre Lugoj, a facut infarct si a murit la volan, din cauza unor afectiuni medicale. In timp ce conducea o autoutilitara pe sensul spre Lugoj, se pare ca, pe fondul unor afecțiuni medicale, soferul a intrat in coliziune cu parapetul de pe…

- Primavara a venit cu zambete la Constanta, unde politistii rutieri le au facut doamnelor o surpriza in trafic. Primavara a venit cu zambete la Constanta, unde politistii rutieri le au facut doamnelor o surpriza in trafic, transmite un comunicat din partea Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.…

- Astazi, 25 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 67, in municipiul Ramnicu Valcea – zona Copacelu, la km 188 + 900 m, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, din cauze…