Un bărbat care circula pe scuter, lovit de o autoutilitară la Rovinari Un barbat care circula pe un scuter a fost ranit ieri intr-un accident rutier la Rovinari. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca barbatul, de 21 de ani, din comuna Vladimir, in timp ce conducea o autoutilitara, a efectuat manevra de mers inapoi, intrand in coliziune cu un scuter electric, condus de un barbat, de 46 de ani, din Negomir. In urma accidentului a rezultat ranirea barbatului de 46 de ani. Acesta a fost transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate. In urma testarii lui cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,07 alcool… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Afganistan, in varsta de 22 de ani, care a ranit doi politisti de frontiera, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, fiind cercetat pentru ultraj si trafic de migranti, a informat ITPF Timisoara, relateaza Agerpres.Alți doi cetațeni afgani, in varsta de 22 si respectiv 26 de ani,…

- Un tanar in varsta de 27 ani a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar dupa ce reprezentanții mai multor sali de jocuri de noroc au reclamat ca au fost pacaliți. Barbatul schimba valuta și juca in sali din Slatina și Caracal.

- In aceasta dimineața, o autoutilitara care circula pe DN 79 a spulberat un pieton. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru stabilirea cauzelor și imprejurarilor care au dus la producerea accidentului.

- Un craiovean a fost prins de polițiștii de la Rutiera conducand cu 146 km/h pe DN 6, in afara comunei Leu. Șoferul a depașit viteza maxima legala cu 76 de km. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au organizat și executat actiuni de tip “cascada”…

- Un motociclist a fost ranit, in aceasta dimineața, intr-un accident produs pe aleea de acces catre parcarea unui centru comercial, din Craiova. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca in eveniment au fost implicate doua autovehicule: un autoturism condus de o femeie de 42 de ani,…

- In aceasta dupa-masa, pompierii militari și polițiștii din Sangeorz-Bai au intervenit la un accident de circulație produs pe Drumul Județean 172D, in Ilva Mica. Un biciclist a fost lovit de o mașina, fiind transportat la spital pentru ingrijiri. „La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul…

- Doi elevi au fost raniți, astazi, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de un șofer care circula pe contrasens in Tulcea. Accidentul a avut loc, pe DN 22D, in localitatea Slava Cercheza. Se pare ca șoferul mașinii care a lovit microbuzul școlar ar fi adormit la volan. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Un biciclist care circula pe marginea drumului a fost lovit mortal de o masina. Accidentul s-a petrecut miercuri dimineata pe DN 6, intre localitatile Sandra si Biled. Un echipaj medical si unul de politisti au ajuns de urgenta la locul accidentului. Din pacate, salvatorii nu au mai putut decat sa declare…