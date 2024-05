Rafila: „Fiecare spital a primit în jur de un milion de euro în plus” Ministrul Sanatații a fost la Spitalul Targoviște. Alexandru Rafila a transmis ca este legat personal de acel loc prin faptul ca tatal sau a fost medic timp de 30 de ani in aceasta unitate spitaliceasca. Mai mult, acesta crede ca, odata cu timpul, spitalul nu și-a pierdut cele doua componente esențiale pentru reducerea morbiditații și mortalitații: echipamente performante și personal calificat. Cu acest prilej, ministrul Rafila a mai spus ca 100 de spitale din țara, printre care și cel din Targoviște , urmeza sa intre in proces de digitalizare. Ministrul Sanatații, Alexandru rafila, vrea sa introduca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

