- Budapesta, 21 nov /Agerpres/ - Cand cofetarul Laszlo Rimoczi a decis sa puna masti figurinelor Mos Craciun din ciocolata pe care le comercializeaza in micul sau magazin dintr-o regiune rurala a Ungariei intentia sa era de a face o gluma care sa descreteasca fruntile oamenilor in timpul pandemiei…

- Surse apropiate de administrația de la Budapesta au relatat, vineri, despre alegatiile de “fraudare” a alegerilor prezidentiale din SUA vehiculate de Donald Trump, un “prieten al Ungariei”, dupa cum a afirmat premierul ungar Viktor Orban, relateaza AFP. “Tensiune enorma in America dupa numeroase indicii…

- Purtarea maștii de protecție trebuie combinata cu masuri suplimentare, in condițiile in care capacitatea totala de filtrare a maștii este insuficienta (valoare medie masurata ≤ 72,90 %), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fața, conform unor alerte emise pe sistemul european RAPEX, relateaza…

- Un medic specialist epidemiolog trece in revista principalele motive care constituie un „calcai al lui Ahile” in prevenirea și combaterea raspandirii coronavirusului. Mancatul impreuna, fara masca, in spații inchise și aproape, fumatul la colț cu poveștile de rigoare, statul in același birou inchis,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. „Se va institui purtarea maștii in toate spațiile publice inchise și deschise” dupa ședința…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind barbati. In 11 cazuri insa, agresorii au fost minori. Numarul victimelor este insa mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, dupa cum rezulta din datele transmise…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai Romaniei, printre care și cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak. • Decret privind rechemarea domnului Gabriel-Catalin Șopanda din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in…

- Un angajat al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava a fost amendat cu 2.500 de lei pentru ca nu a purtat masca de protecție și ar fi mers baut ca sa faca ancheta epidemiologica intr-un dispensar unde o persoana a murit din cauza COVID-19, scrie Hotnews. Ancheta epidemiologica trebuia facuta de…