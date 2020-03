Un club din Brașov, casă pentru oamenii străzii pe perioada pandemiei Un club din Brașov iși schimba utilitatea in aceasta perioada, transformandu-se in spațiu pentru persoanele fara adapost din oraș. Decizia conducerii este valabila pe perioada pandemiei și vine in sprijinul celor care nu ar fi avut unde sa stea acasa, așa cum suna indemnul acestor zile. „Am decis sa deschidem ușile clubului pentru a-l umple de data asta nu cu petrecareți, ci cu oamenii strazii. Am facut transformarile necesare in locație pentru a putea deveni adapost pe perioada pandemiei, am instalat dușuri, am transformat locația intr-un loc safe de carantina, am pus la dispoziție produse de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

