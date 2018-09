Stiri pe aceeasi tema

- China recruteaza spioni prin LinkedIn, a acuzat William Evanina, șeful contraspionajului american, intr-un interviu pentru Reuters . Acesta a afirmat ca China este ”super agresiva” in privința recrutarilor pe LinkedIn și ca aceasta campanie prin care China recruteaza spioni pe LinkedIn se deruleaza…

- Sute de angajați suparați ai Google au semnat o scrisoare deschisa in care cer mai multa transparența pentru a ințelege consecințele muncii lor. Acest gest este facut dupa ce a fost dezvaluit ca Google lucreaza la o versiune cenzurata a motorului de cautare pentru China, scrie playtech.ro.

- Peste 1.000 de angajați ai Google au redactat o scrisoare de protest in care spun ca sunt suparați de faptul ca grupul Alphabet lucreaza in secret la o versiune a motorului de cautare care sa se supuna cenzurii chineze. Motorul de cautare nu mai este de opt ani prezent in China și surse din piața au…

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Informatiile potrivit carora Google se pregateste sa lanseze un motor de cautare cenzurat in China nu sunt adevarate, au subliniat joi mass-media de stat chineze, pe fondul unor ingrijorari exprimate de internauti si activisti pentru drepturile omului, relateaza dpa. Potrivit informatiei,…

- Donald Trump a raspuns deciziei Uniunii Europene de a acorda o amenda record pentru Google, scrie The Independent. “V-am spus eu!”, a scris Donald Trump pe Twitter. “Uniunea Europeana a acordat o amenda de...

- Yahoo Messenger dispare fara sa bage nimeni de seama. De fapt, a disparut in urma cu cativa ani. Acum doar e totul oficial si fara intoarcere. A dat Internetului un suflet si pleaca la fier vechi. Poti sa te uiti cu admiratie la Facebook, WhatsApp sau chiar Google, dar niciuna dintre aceste…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in compania chineza de comert electronic JD.com, in cadrul strategiei de extindere a prezentei pe pietele asiatice si de imbunatatire a capacitatii concurentiale in raport cu companii precum Amazon.com, transmite Reuters, citata de news.ro. Parteneriatul dintre…