Stiri pe aceeasi tema

- „Eu și familia mea jucam ocazional. Ne strangeam toți, ne uitam pe bilete. Cred ca orice familie din Romania joaca de sarbatori”, a spus Florin Barbu.„Am jucat la Loto și la pariuri sportive și am caștigat”, a spus ministrul Agriculturii.In ultimele doua declarații de avere, pe care le-a completat in…

- In sfarșit: Veste FOARTE BUNA pentru agricultori. Incepe constructia primelor Centre de Colectare LEGUME – FRUCTE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si a fost sa vada unde va fi amplasat acest centru:…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat ca in acest an va incepe construirea primelor 6 centre de colectare a legumelor și fructelor produse in țara, din totalul celor 15 care vor fi realizate in Romania, conform News.ro.Ministrul a afirmat ca le-a prezentat, vineri,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construcția primelor șase centre de colectare a legumelor și fructelor, dintr-un total de 15 care vor fi construite in Romania. „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat vineri ca anul acesta va incepe construirea primelor sase centre de colectare legume-fructe.Ministrul le-a prezentat vineri, 22 septembrie, autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume-fructe…

- „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi, am prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si am fost in teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru”, a scris Florin Barbu, vineri pe Facebook. Ministrul…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…

- Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, extinde un program bun, apreciat de fermieri, prin care aceștia pot accesa credite in condiții avantajoase pentru a-și dezvolta activitațile agricole. Programul inițial, care oferea credite „de trei ori subvenția”, a fost imbunatațit și acum fermierii pot…