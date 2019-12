Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 noiembrie, cu incepere de la orele 12,00, va avea loc la Ploiești, in Sala Marea Unire, din Palatul Culturii, lansarea carții ”Grei ai medicine romanești”, semnata de Giorgiana Radu și Lucian Avramescu. Volumul, aparut la Editura AMPress, cuprinde 15 capitole, fiecare capitol fiind dedicat…

- Nu mai puțin de șase formații din Romania vor juca sambata in cupele europene. Prima va fi Dinamo București, care va evolua in etapa a treia a grupelor Velux Champions League pe terenul campioanei Rusiei, Chekhovskie Medvedi. Partida va incepe de la ora 16 și va fi transmisa de Digisport, Telekom Sport…

- Situatia cimitirului de la V Uzului ar trebui rezolvata pe cale diplomatica Reprezentantii organizatiilor romanesti care au venit la cimitirul de la Valea Uzului sa comemoreze eroii romani.(6.6.2019) Foto: Agerpres. Conflictul declansat în legatura cu cimitirul de la Valea Uzului…

- ,,DOAMNELE MUZICII ROMANEȘTI“ – proiect cultural dedicat creației muzicale feminine romanești (lansare de disc, turneu national de recitaluri, distribuire gratuita de disc) In perioada 10 octombrie – 8 noiembrie 2019, doi dintre cei mai activi și valoroși tineri muzicieni romani, violonista Diana Jipa…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca Alina Vuc (categoria 50 kg) este varful de lance al luptelor romanesti pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor dupa ce a castigat medalia de argint, singura a Romaniei,…

- Pretul gazelor romanesti tranzactionate pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns in luna august la 106,8 lei pe MWh, in timp ce gazele tranzactionate la Viena s-au ieftinit pana la 56,2 de lei pe MWh, potrivit datelor postate de operatorul bursier BRM si analizate de AGERPRES.De la inceputul…

- O serie de manifestari de cultura si spiritualitate romaneasca, reunite sub genericul "Zilele culturii romanesti din judetele Covasna si Harghita", se vor desfasura in perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu

- Cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului, sarbatorita in fiecare an la data de 14 septembrie, Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași invita iubitorii de valori bibliofile, in perioada 14 – 21 septembrie 2019, sa viziteze expoziția de carte veche și rara Patrimoniu romanesc, patrimoniu european – patrimoniu…