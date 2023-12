Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti din Marea Britanie au murit, dupa ce au inhalat vaporii unui insecticid, intr-un hotel celebru din Egipt. Substanta fusese imprastiata in camera alaturata, din cauza unei infestari cu plosnite. Fiica lor a facut descoperirea socanta. Tatal ei a fost gasit fara suflare, iar mama ei s-a stins…

- Caricaturist demis, aparent, din cauza unei caricaturi cu Benjamin NetanyahuUnul dintre cei mai cunoscuti caricaturisti din Marea Britanie a fost demis de conducerea ziarului la care lucra de cateva decenii - concedierea avand legatura, aparent, cu o caricatura recenta a liderului israelian, Benjamin…

- THE TELEGRAPH. Doi frati gemeni au convins un oras romanesc sa salveze un monument datand din cel mai intunecat capitol legat de masacrul a 13.500 de evrei Ororile povestite de bunicul celor doi frati au inspirat o campanie care a dus si la un muzeu in memoria evenimentelor THE TELEGRAPH Marea Britanie…

- De-a lungul carierei sale, Stela Popescu a agonisit o mare avere, iar dupa moartea sa, in 2017, mare parte din bunurile sale i-au revenit fiicei adoptive. Dar ce se intampla cu vila de la 2 Mai a regretatei artiste, locuința sa de suflet? Iata cine s-a mutat in ea și cat valoreaza acum. Vezi imagini…

- Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea este inchis marți dimineața din cauza atacurilor de peste noapte de pe malul ucrainean al Dunarii, anunța Garda de Coasta. „Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul…

- Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre arbitrajul meciului Farul - FCSB 0-1, imediat dupa victoria ardelenilor cu Petrolul, scor 1-0. Deși ploieștenii ar fi trebuit sa primeasca doua penalty-uri in Gruia, neacordate de Istvan Kovacs, Mandorlini a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Un roman e „o legenda York”, scrie BBC Radio pe pagina de Facebook alaturi de imaginile video care-l arata pe Vasile dansand. Filmul de 37 de secunde a devenit viral, fiind redistribuit de 450 de ori și vizionat de 285.000 de oameni, in șase zile. Reportajul audio cu romanul a fost publicat pe site-ul…