Un buzoian din Siriu a pierdut la jocurile de noroc, dar a vrut sa "recupereze" prejudiciul furand obiecte din societatea respectiva

In ziua de 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Siriu au depistat principalul banuit in cazul unui furt dintr-o societate comerciala – un barbat de 73 ani, din Siriu.Fapta a fost sesizata in data de 5 ianuarie a.c., de catre persoana vatamata, o femeie de 49 de ani, din aceeasi localitate.