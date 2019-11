Un binefăcător anonim plătește datoriile celor nevoiași din Istanbul/ 'Doar spune-mi Robin Hood' Mai multe cartiere sarace din Istanbul au fost vizitate de un binefacator anonim care a platit datoriile oamenilor de la magazinele de alimente și a lasat plicuri cu bani pe preșurile din fața caselor, într-o perioada în care disperarea cauzata de costurile de trai este vazuta ca principala cauza a sinuciderilor din Turcia, scrie The Guardian.



Locuitorii din Tuzla, un cartier din partea asiatica a orașului, au fost uimiți saptamâna trecuta, când au descoperit ca datoriile lor din mai multe magazine alimentare au fost achitate de catre un barbat anonim.



"Cineva…

Sursa articol: hotnews.ro

